Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
Общество

Эксперт: В продуктовых магазинах России много фальсификата

1 Марта 2019 в 14:23
Эксперт: В продуктовых магазинах России много фальсификата
На пресс-конференции НСН эксперты обсуждают качество ингредиентов блинов и подготовку к Масленичной неделе.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?». В её рамках сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов рассказал НСН, что в отечественных торговых точках можно часто встретить фальсификат.

«Качественная продукция в России есть, но существует и много некачественной фальсифицированной продукции, которая находится на прилавках наших магазинов. В исследовании меньше всего претензий к муке пшеничной, из 20 проверенных образцов три имеют замечания и два в чёрном списке», - отметил Палеев.

В преддверии Масленицы Росконтроль проверил все основные ингредиенты, входящие в состав блинов. Специалисты проверили муку, яйца, молоко, растительное масло, сахар, соль, солёную рыбу, красную икру и сметану.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.