Эксперт: В продуктовых магазинах России много фальсификата

На пресс-конференции НСН эксперты обсуждают качество ингредиентов блинов и подготовку к Масленичной неделе.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?». В её рамкахрассказал, что в отечественных торговых точках можно часто встретить фальсификат.«Качественная продукция в России есть, но существует и много некачественной фальсифицированной продукции, которая находится на прилавках наших магазинов. В исследовании меньше всего претензий к муке пшеничной, из 20 проверенных образцов три имеют замечания и два в чёрном списке», - отметил Палеев.

В преддверии Масленицы Росконтроль проверил все основные ингредиенты, входящие в состав блинов. Специалисты проверили муку, яйца, молоко, растительное масло, сахар, соль, солёную рыбу, красную икру и сметану.