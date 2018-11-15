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Росконтроль проверил майонез и нашел фальсификат

15 Ноября 2018 в 09:49
Росконтроль проверил майонез и нашел фальсификат

Росконтроль в преддверии Нового года проверил качество популярных у российских покупателей марок майонеза. Эксперты протестировали оливковый майонез семи брендов: «Слобода / Живая еда», «Московский провансаль / Я люблю готовить», «СКИТ», «Вкуснотека», Mr. Ricco, «То, что надо!» и Billa.

В результате безопасными, а также с хорошими органолептическими свойствами признан майонез «Слобода оливковый» и «Московский провансаль/Я люблю готовить».

В других образцах выявлено несоответствие ГОСТу. А вот «Mr. Ricco оливковый» признали фальсификатом из-за содержащегося в нем крахмала. При этом на этикетке этого продукта имеется указание «без крахмала». Крахмал обнаружен и во «Вкуснотека оливковый». Эти два образца эксперты Росконтроля отправили в черный список, пишут «Известия». 

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, что кофе может принести ненужные проблемы тем, кто злоупотребляет этим напитком.

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