«Росконтроль» не нашел хорошего творога в магазинах

«Росконтроль» проверил наиболее популярные у потребителей марки творога жирностью 9%. Специалисты отобрали для лабораторных исследований этот продукт, произведенный на предприятиях «Останкинское», «Дмитровский молочный завод», «Домик в деревне», «Милава», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Искренне Ваш».

В результате в каждом из образцов были обнаружены нарушения.

Все образцы, кроме «Останкинского», имеют в своем составе крахмал, не указанный на упаковке. Он маскирует изначально некачественное сырье и удешевляет продукт, сообщает «Утро.ру».

В твороге марки «Останкинское» найдена плесень, причем ее показатель превышен в 24 раза. В продукте марки «Искренне ваш» кроме плесени превышена норма дрожжей в 340 раз, в «Милаве» - в 220 раз.

Растительных жиров, антибиотиков, сальмонеллы и других вредных микроорганизмов в исследованных образцах не выявлено.

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