«Росконтроль» назвал лучшие марки куриного филе

Все представленные образцы марок — «Троекурово», «Куриное царство», «Петелинка», «Мираторг», «Первая свежесть», «Ржевское подворье» — безопасны для здоровья. В них не было обнаружено ни антибиотиков, ни гормонов.
Как отмечает «ФедералПресс» самым свежим курином филе оказалось марки «Мираторг», а наименее — «Ржевское подворье» и «Куриное царство».
Пять производителей, кроме «Петелинки», написали на упаковке большую жирность.
Филе от «Куриного царства» и «Троекурово» увеличивали тушку птицы при помощи инъекций. «Росконтроль» в этой связи внес их в черный список. Оставшиеся четыре были рекомендованы специалистами к употреблению.
Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов на пресс-конференции НСН рассказал, как проверяют кондитерские изделия.