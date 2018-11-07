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«Росконтроль» назвал лучшие марки куриного филе

7 Ноября 2018 в 10:18
«Росконтроль» назвал лучшие марки куриного филе
По шести основным параметрам Союза потребителей «Росконтроль» оценил шесть самых популярных марок куриного филе. Его оценивали с точки зрения безопасности, пищевой ценности, уровня жирности и свежести.

Все представленные образцы марок — «Троекурово», «Куриное царство», «Петелинка», «Мираторг», «Первая свежесть», «Ржевское подворье» — безопасны для здоровья. В них не было обнаружено ни антибиотиков, ни гормонов.

Как отмечает «ФедералПресс» самым свежим курином филе оказалось марки «Мираторг», а наименее — «Ржевское подворье» и «Куриное царство».

Пять производителей, кроме «Петелинки», написали на упаковке большую жирность.

Филе от «Куриного царства» и «Троекурово» увеличивали тушку птицы при помощи инъекций. «Росконтроль» в этой связи внес их в черный список. Оставшиеся четыре были рекомендованы специалистами к употреблению.

Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов на пресс-конференции НСН рассказал, как проверяют кондитерские изделия.

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