«Росконтроль» нашел плюсы в нарушениях при изготовлении сосисок

«Росконтроль» провел лабораторное исследование пяти брендов популярных у россиян сосисок: «Черкизово», «Дымов», «Клинский», «Окраина» и «Ближние горки». Продукт был проверен по таким критериям, как пищевая ценность, уровень жирности, соответствие ГОСТу и составу, указанному на этикетке.

В результате выяснилось, что в составе сосисок «Дымов» и «Клинский» есть растительный углеводный компонент, запрещенный ГОСТом. Специалистам пришлось внести эти марки в черный список, пишут «Известия».

Уровень жирности ниже заявленного оказался во всех образцах, кроме марки «Клинский». Однако эксперты посчитала это плюсом, так как менее жирный продукт больше подходит для здорового питания.

Ранее специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Елена Колпакова рассказала в эфире НСН, как выбрать качественную муку.

