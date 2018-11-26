Роскомнадзор намеревается взыскать с Google штраф

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google из-за того, что компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Рассмотрением дела займется сам регулятор, сообщает РИА Новости. Google грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов из стоп-листа, вступил в силу в России 1 октября.



Ранее стало известно, что администрация президента РФ разработала проект закона, который предусматривает взыскание штрафа в размере 1% с доходов иностранных компаний. Google, Facebook и другие организации могут наказать за нарушение российского законодательства, пишет «Русская планета».

Между тем, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рассказал, что этот механизм требует значительной проработки и уточнения, прежде чем может быть воплощен в жизнь. Однако, на его взгляд, экономическое давление на компании – это лучше, чем блокировка сайтов.