Интернет-омбудсмен усомнился в правильности увеличения штрафов для интернет-компаний

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН, что экономическое давление всегда лучше блокировки сайтов.

В России планируют ужесточить правила работы на территории России интернет-компаний. Согласно проекту поправок в законодательство, который разрабатывает Администрация президента РФ и Роскомнадзор, будут увеличены штрафы за несоблюдение законов, в частности, может быть наложен штраф в размере 1% от годовой выручки в России.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что ведомство поддерживает идею введения оборотных штрафов (в размере доли от оборота компании) вместо блокировки, но только в случаях, когда речь идет о повторных нарушениях со стороны интернет-компаний, которые не являются вопиющими.

в эфирерассказал, что этот механизм требует значительной проработки и уточнения, прежде чем может быть воплощен в жизнь.

«Экономическое давление к исполнению чего либо, конечно, выгоднее, чем блокировка. При этом отказаться от механизма блокировок вряд ли получится, поскольку многие компании могут быть вообще не представлены на территории страны, не иметь юридического лица и наказать их экономически как-то сложно. Так что в любом случае это будет блокировка или какая-то другая подобная механика. Я не возьмусь утверждать, будет ли от этого толк. Нужно понять окончательно, как это будет исполнено и реализовано», - высказал свою точку зрения эксперт.

Изменения, который готовит Администрация главы государства и Роскомнадзор, планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафа будет составлять не менее 1,5 млн руб., даже если компания ничего на заработала. При этом штраф смогут взимать неоднократно. Помимо этого власти по-прежнему смогут блокировать сайты компаний в случае многократных нарушений закона.

«Если говорить о простом исполнении, то, вероятно, это не очень сложно. Речь о сборе и хранении персональных данных россиян, дальнейшая их транспортировка за границу для каких-либо манипуляций законом не запрещена и требует незначительного информационного ресурса. Но не нужно забывать, что в законе Яровой предусмотрено хранение всего трафика и эта совсем иная статья расходов и иной принцип организации хранения», - считает интернет-омбудсмен.При этом Дмитрий Мариничев заметил, что интернет-компании, которые предоставляют сервисы, обладают всей необходимой структурой и в этом есть их конкурентное преимущество. Интернет-омбудсмен называет это смыслом их бизнеса.

«Если заставить их делать это на территории России, то издержки будут слишком высоки, что вряд ли какая компания согласится на такой подвиг. Либо она должна будет так изменить архитектуру, чтобы хранить данные и обрабатывать непосредственно здесь, то это тоже сложно. Как определить гражданство обращающегося к социальной сети? Невозможно идентифицировать», - резюмировал Мариничев.Интернет-омбудсмен в интервьюв очередной раз признался, что не является сторонником этого законопроекта Яровой и до сих пор сомневается в его эффективности.

«И многие компании, вынужденные уйти из России, до сих пор пользуются популярностью. Тот же сайт Linkedin, Telegram … Многие россияне по прежнему там зарегистрированы там… Так что налицо более серьезная проблема: что и кому можно, а что – нельзя. Отмечу невозможность исполнения введенного законодательства. Сыр-бор этот ни к чему хорошему не приведет», - уверен

В России же называют главной целью внесения изменений - мотивацию иностранных компаний, работающих в России, исполнять требования законодательства страны. Нововведения затронут поисковые системы, новостные агрегаторы, VPN-сервисы, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и другие компании, собирающие персональные данные россиян, пишет Reuters. При этом увеличение штрафов может быть рассмотрено как альтернатива блокировке сервисов.

Напомним, сейчас за неисполнение законодательства РФ в отношении компании может быть наложен административный штраф. Его размер варьируется от вида нарушения, или блокировка сервиса на территории России.