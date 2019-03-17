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Роскачество запустит приложение для поиска отечественных вин

17 Марта 2019 в 12:48
Роскачество запустит приложение для поиска отечественных вин

Роскачество запустит мобильное приложение, в котором будет содержаться информация о российских винах. Руководитель организации Максим Протасов сообщил, что программа будет создана для того, чтобы помочь потребителям выбрать качественные напитки.

Для того, чтобы получить оперативную информацию о сорте вина, его плотности и кислотности, необходимо будет просто сделать снимок бутылки и загрузить изображение в приложение Роскачества.

Протасов уточнил, что помимо вкусовых качеств выбираемого напитка, в приложении также будет указываться, с какими блюдами лучше употреблять выбранный сорт, а также, в состав каких рецептов он входит.

Ранее НСН рассказало о рейтингах белого и розового российских вин, которые составило Роскачество.

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