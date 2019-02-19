Роскачество составило рейтинг лучшего российского белого вина

«Роскачество» провело исследование белых вин российского производства стоимостью от 188 до 829 рублей. Всего было проверено 104 образца. В список попали лишь 56 вин, они набрали более 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая». По больше части это сухие вина и по 10 – полусухие и полусладкие. Вино произведено в Крыму, на Кубани и в долине Дона, пишут «Известия».

Первыми в рейтинге качества специалисты поставили сухие вина: «Крю Лермонт шардоне Фанагории» с выдержкой в дубовой бочке, «Кокур Солнечной Долины» из крымского сорта винограда «кокур белый» и «Цитрон Цюрупинский селект» от винодельни «Юбилейная», отмечает Ura.ru.

Среди полусухих специалисты посчитали лучшими «Мускат Элеганс» от винодельни «Юбилейная», «Пино блан премиум резерв», «Рислинг ассамбляж» также от «Юбилейной».

Из полусладких «Роскачество» особо отметило мускат «Хороший год» от торговой марки «Валерий Захарьин», «Весеннее вино» от Alma Valley и «Мускат Тамани» от бренда Chateau Tamagne.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз раскритиковал в эфире НСН предложение минздрава о повышении возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.