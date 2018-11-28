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Роскачество проверило яблочный сок в пакетах

28 Ноября 2018 в 10:49
Роскачество проверило яблочный сок в пакетах

Роскачество проверило 33 самые популярные марки яблочного сока в России. Контроль прошли напитки, произведенные как в России, так и в Белоруссии, Армении, Франции и Сербии.

В результате лабораторного анализа ни в одном из исследуемых образцов не обнаружено опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени. Кроме того выяснилось, что производители не добавляют в свой продукт подсластители, консерванты, сахаразаменители и красители, сообщает телеканал «360».

Специалисты назвали лучшими соки из Краснодарского края и Липецкой области. А вот товары марок «ДжусТим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день» - на самом деле не сок. Это напиток, «содержащий некоторое количество яблочного сока», пишет «ФедералПресс».

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН объяснил любовь россиян к отечественной еде.

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