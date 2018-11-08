Зов родины. В Союзе потребителей объяснили любовь россиян к отечественной еде

Председатель Союза потребителей России объяснил НСН выбор россиян в пользу отечественных продуктов и западной техники.

Выбирая продукты питания, подавляющее большинство россиян предпочитают отечественных производителей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Социологи выяснили, что при одинаковой цене 95 респондентов выбирают отечественные овощи, 94 процента — российские рыбу и мясо. Кроме того 91 процент опрошенных предпочитают отечественные молочные продукты, 85 процентов — российские макароны, 82 процента выбирают фрукты и 76 процентов шоколад российского производства.

Председатель Союза потребителей России Петр Щелищ в беседе с НСН заявил, что такую тенденцию можно объяснить физиологической связью населения с родной землей.

«В этих предпочтениях есть рациональное начало, связанное с физиологическими особенностями, со способностью организма усваивать те или иные вещества, химические соединения и так далее. Специалисты по питанию, я думаю, подтвердят, что людям полезнее питаться тем, что произведено на земле, где они сами выросли. Есть что-то такое и физическое, и физиологическое за понятием “родина”. Это не только феномен духовный, но и материальный. Мы с детства пьем воду, имеющую определенную специфику. В продуктах, выращиваемых на земле, где мы живем с детства, тоже своя специфика, связанная с составом почв», — рассказал Щелищ.

Стоит отметить, что выбор россиян в пользу отечественных продуктов не означает их более высокое качество. Как пояснил глава Союза потребителей, вопрос качества касается индивидуальных предпочтений, а они, в свою очередь, зачастую обусловлены средой воспитания человека.