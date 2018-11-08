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Общество

Зов родины. В Союзе потребителей объяснили любовь россиян к отечественной еде

8 Ноября 2018 в 13:08
Зов родины. В Союзе потребителей объяснили любовь россиян к отечественной еде

Председатель Союза потребителей России объяснил НСН выбор россиян в пользу отечественных продуктов и западной техники.

Выбирая продукты питания, подавляющее большинство россиян предпочитают отечественных производителей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Социологи выяснили, что при одинаковой цене 95 респондентов выбирают отечественные овощи, 94 процента — российские рыбу и мясо. Кроме того 91 процент опрошенных предпочитают отечественные молочные продукты, 85 процентов — российские макароны, 82 процента выбирают фрукты и 76 процентов шоколад российского производства.

Председатель Союза потребителей России Петр Щелищ в беседе с НСН заявил, что такую тенденцию можно объяснить физиологической связью населения с родной землей.

«В этих предпочтениях есть рациональное начало, связанное с физиологическими особенностями, со способностью организма усваивать те или иные вещества, химические соединения и так далее. Специалисты по питанию, я думаю, подтвердят, что людям полезнее питаться тем, что произведено на земле, где они сами выросли. Есть что-то такое и физическое, и физиологическое за понятием “родина”. Это не только феномен духовный, но и материальный. Мы с детства пьем воду, имеющую определенную специфику. В продуктах, выращиваемых на земле, где мы живем с детства, тоже своя специфика, связанная с составом почв», — рассказал Щелищ.

Стоит отметить, что выбор россиян в пользу отечественных продуктов не означает их более высокое качество. Как пояснил глава Союза потребителей, вопрос качества касается индивидуальных предпочтений, а они, в свою очередь, зачастую обусловлены средой воспитания человека.

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«Людям больше нравится то, к чему они привыкают с детства. Я привык с детства к бабушкиным борщам и котлетам, они мне до сих пор нравятся куда больше, чем продукция Макдональдса. А вот внуки предпочитают, к сожалению, для меня, то, что в Европе называют “junk food” – “помойная пища”. Она им, увы, нравится. Для здоровья это не полезно, но дети  быстро привыкают, и потом их очень трудно от этого отучить, или самим от этого отучиться. Так что очень важно, чем кормят детей в раннем детстве и в более поздний детский период. Об этом надо думать родителям», — отметил собеседник НСН.

Опрос ВЦИОМ также выявил предпочтение россиян к западной технике. 76 процентов опрошенных рассказали, что выбирают зарубежные марки при выборе бытовой техники и электроники. По словам Петра Щелища, в этом плане есть повод для сожаления.

«Увы, пока наши отечественные производители мало что могут противопоставить мировым брендам. Об этом можно сожалеть. Надо стремиться к тому, чтобы стать конкурентоспособными и на этих рынках. Но пока ситуация такова, и люди вполне рационально предпочитают мировые бренды», — прокомментировал глава Союза потребителей.

Ранее «Роскачество» провело проверку российских консервов «Килька в томате». Из десяти протестированных образцов, шесть не соответствовали ГОСТу. В некоторых рыбы было больше рекомендованных стандартов, а в некоторых – меньше. Тем не менее, все образцы оказались безопасными для здоровья, но ни одна из марок не смогла соответствовать повышенным стандартам для получения Знака качества.

Напомним, что в ответ на санкции США и ЕС, введенные в 2014 году после присоединения Крыма, Россия ввела в отношении Запада продуктовое эмбарго, ограничив поставки в страну овощей, фруктов, молочной и мясной продукции из стран Европы, США и Канады.

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