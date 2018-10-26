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Роскачество опубликовало советы по выбору верхней одежды

26 Октября 2018 в 11:31
Роскачество опубликовало советы по выбору верхней одежды

Роскачество рассказало, как выбрать тёплую верхнюю одежду. Как уточнили в организации, сначала нужно проверить внутреннюю часть куртки. Так, синтетический наполнитель намного проще в уходе, не вызывает аллергию. В то же время изделия из пуха долго сохнут после стирки, при этом легче синтетических наполнителей, сообщают « Известия».

Как отметили в Роскачестве, если в куртке больше пера, чем пуха, то она будет холоднее и тяжелее.

В организации также уточнили, что при покупке верхней одежды стоит обратить внимание на ткань, которая должна быть водо- и ветронепроницаемой, а от наполнителя её должен отделять специальный чехол, в который он складывается, сообщает « ФедералПресс».

Также куртка не должна сковывать движения и застёгиваться на молнию.

Ранее врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, как избежать сердечного приступа в холодное время года.

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