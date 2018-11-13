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Роскачество не нашло в сосисках бумагу и собачье мясо

13 Ноября 2018 в 09:50
Роскачество не нашло в сосисках бумагу и собачье мясо

Роскачество проверило молочные сосиски 40 популярных у российских покупателей брендов. Специалисты исследовали продукт на соответствие 70 показателям. В сообщении ведомства говорится, что исследователи опровергли легенду о том, что в сосиски кладутся бумага, а также мясо кошек и собак, пишут «Известия».

Выяснилось, что ГОСТу соответствуют не все молочные сосиски. Часть из них произведена по «техническим условиям» (ТУ), что позволяет производителям снижать себестоимость. В результате оказалось, что только девять марок молочных сосисок из 40 соответствовали не только требованиям действующих норм, но и требованиям опережающего стандарта ведомства.

В исследованных образцах не были найдены бактерии кишечной палочки, сальмонеллы или листерии, а также тяжелые металлы, радионуклиды и ГМО.

Впрочем, в продукции некоторых производителей все же выявились нарушения. Например, в сосисках торговой марки «Мясокомбинат Псковский» обнаружен золотистый стафилококк, а в продукции «Балахоновский мясокомбинат» - сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные спорообразующие микроорганизмы).

Помимо этого в семи образцах обнаружен крахмал, в восьми - каррагинан, влагоудерживающая добавка, не допускаемая госстандартом, в трех – соя.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о пищевых пристрастиях подростков и почему нужно повышать акцизы на газированные напитки.  

 

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