Роскачество не нашло в сосисках бумагу и собачье мясо

Роскачество проверило молочные сосиски 40 популярных у российских покупателей брендов. Специалисты исследовали продукт на соответствие 70 показателям. В сообщении ведомства говорится, что исследователи опровергли легенду о том, что в сосиски кладутся бумага, а также мясо кошек и собак, пишут «Известия».

Выяснилось, что ГОСТу соответствуют не все молочные сосиски. Часть из них произведена по «техническим условиям» (ТУ), что позволяет производителям снижать себестоимость. В результате оказалось, что только девять марок молочных сосисок из 40 соответствовали не только требованиям действующих норм, но и требованиям опережающего стандарта ведомства.

В исследованных образцах не были найдены бактерии кишечной палочки, сальмонеллы или листерии, а также тяжелые металлы, радионуклиды и ГМО.

Впрочем, в продукции некоторых производителей все же выявились нарушения. Например, в сосисках торговой марки «Мясокомбинат Псковский» обнаружен золотистый стафилококк, а в продукции «Балахоновский мясокомбинат» - сульфитредуцирующие клостридии (анаэробные спорообразующие микроорганизмы).

Помимо этого в семи образцах обнаружен крахмал, в восьми - каррагинан, влагоудерживающая добавка, не допускаемая госстандартом, в трех – соя.

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