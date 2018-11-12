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Общество

«Помойная пища» вырастет в цене

12 Ноября 2018 в 23:00
«Помойная пища» вырастет в цене
ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Двадцатипроцентный акциз на сладкую газировку предлагает ввести экспертный совет при правительстве. 

Эта мера, о которой написала газета «Известия», по мнению авторов идеи, должна способствовать переходу граждан на правильное питание. Инициативу поддержали в Минздраве, по данным которого, ожирением в стране страдают около 2 миллионов человек. Одной из причин в ведомстве видят как раз употребление сладкой газировки и фастфуда. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, комментируя это предложение в эфире НСН, отметил, что увеличение стоимости газированных напитков с высоким содержанием сахара практикуют уже во многих странах, властям которых небезразлично здоровье граждан.

«В европейских странах их давно уже относят к категории junk food – помойной пищи. Это – чипсы, другая продукция фастфуда, сладкая, соленая, жирная. И в ряде европейских стран уже введены меры налоговые, которые призваны сократить спрос этой продукции. Действительно, чем меньше будут наши дети, в первую очередь, потреблять сладкой газировки, тем лучше для их здоровья, а именно в детстве закладываются пищевые пристрастия», - сказал Шелищ. 

А пищевые пристрастия большинства современных подростков видны в любом супермаркете или магазине шаговой доступности. По дороге из школы они что покупают? – пакет чипсов и бутылку колы. Просто ограничительных мер уже недостаточно, нужны ещё и разъяснительные, почему газированные напитки – это вред, - указала в интервью НСН кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

«В школьных столовых и буфетах всегда можно найти газированные напитки. Такого рода напитки нарушают работу желудочно-кишечного тракта, снижают барьерную функцию зубов и кишечника. Газированные напитки, особенно сахаросодержащие – это зло для любого человека. Компоненты, которые находятся в составе напитка, ещё и бодрят, нарушают функцию нервной системы, а аспартам, который входит в состав напитка, приводит к депрессии», - отметила Королева. 

Но есть и противники идеи обложить сладкую газировку акцизами. Скорее, это приведет к увеличению нагрузки на бизнес, закрытию предприятий и распространению контрафакта, - заявили ТАСС в Минэкономразвития. Да, кстати, подорожает она и безо всяких акцизов, став наряду со многими другими товарами менее доступной после роста НДС, акцизов на топливо и других «новогодних подарков». Другое дело, что в школах газировке точно не место.

Всеволод Нерознак

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