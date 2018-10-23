Вторник
23 октября
USD 65.31
EUR 75.37
Горячие новости

Роскачество не нашло в «Докторской» колбасе ДНК кошек и собак

23 Октября 2018 в 10:13
Роскачество не нашло в «Докторской» колбасе ДНК кошек и собак
ФОТО: great-video.tech

Роскачество проверило «Докторскую» колбасу 40 популярных марок. Причём 30 из них прошли проверку в 2017 году, ещё 10 – в этом. При проверке закупалось продукция в 20 регионах России по цене от 90 до 499 рублей. В результате оказалось, что самая качественная колбаса такой марки готовится в Санкт-Петербурге, Москве, Саратовской и Челябинской областях, на Кубани и других регионах. Такое сообщение опубликовано на сайте организации.

Союз потребителей назвал «имитацию» колбасы унижением для малоимущих покупателей

Как подчеркнули в Роскачестве, вся закупленная колбаса оказалась безопасной, без нарушений по микробиологическим показателям. В то же время в колбасе не нашли радионуклиды, тяжёлые металлы, генно-модифицированные ингредиенты, предельных концентраций антибиотиков. Антибиотики обнаружили в 16 брендах в незначительных количествах, сообщают «Известия».

К тому же, как подчеркнули в исследовании, в закупленных образцах не обнаружили ДНК лошади, овцы, собаки, кошки. Более того, 39 из 40 колбас действительно были сделаны из свинины и колбасы без добавления сои, кукурузы и бумаги.

Всего продукцию исследовали по 70 показателям, сообщает Ura.ru.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН удивился изменению названия поваренной соли по ГОСТу.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.