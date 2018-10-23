Роскачество не нашло в «Докторской» колбасе ДНК кошек и собак

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Роскачество проверило «Докторскую» колбасу 40 популярных марок. Причём 30 из них прошли проверку в 2017 году, ещё 10 – в этом. При проверке закупалось продукция в 20 регионах России по цене от 90 до 499 рублей. В результате оказалось, что самая качественная колбаса такой марки готовится в Санкт-Петербурге, Москве, Саратовской и Челябинской областях, на Кубани и других регионах. Такое сообщение опубликовано на сайте организации.

Как подчеркнули в Роскачестве, вся закупленная колбаса оказалась безопасной, без нарушений по микробиологическим показателям. В то же время в колбасе не нашли радионуклиды, тяжёлые металлы, генно-модифицированные ингредиенты, предельных концентраций антибиотиков. Антибиотики обнаружили в 16 брендах в незначительных количествах, сообщают « Известия ».

К тому же, как подчеркнули в исследовании, в закупленных образцах не обнаружили ДНК лошади, овцы, собаки, кошки. Более того, 39 из 40 колбас действительно были сделаны из свинины и колбасы без добавления сои, кукурузы и бумаги.

Всего продукцию исследовали по 70 показателям, сообщает Ura.ru .

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