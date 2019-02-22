Росфинмониторинг назвал объем теневой экономики

Доля теневой экономики России превысила 20 триллионов рублей в 2018 году, что составляет 20% ВВП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Росфинмониторинга.

По оценкам ведомства, объем теневой снижается уже на протяжении трех лет. В 2015 году он составлял 23,4 триллиона рублей при размере ВВП в 83,1 триллиона рублей. В прошлом году размер ВВП увеличился до 103,6 триллиона рублей, а теневой экономики — упал до 20,7 триллиона рублей, отмечает Ura.ru.

Наименьшим (18,9 триллиона рублей) объем теневой экономики был в 2017 году. Специалисты Росфинмониторинга отмечают, что такая динамика связана с изменением методики ведомства, когда некоторая часть теневой экономики перестала таковой считаться. Впрочем, в последнее время все же значительно сократился объем выведенных и поступивших подозрительных денежных средств.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в беседе с НСН заявил, что государство не должно считать каждую копейку, которую зарабатывают граждане. Называть все «левые» доходы россиян «криминальными», по его мнению, нельзя.

