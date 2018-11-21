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Росавиация: Расследование ЧП в Шереметьеве займёт 10 дней

21 Ноября 2018 в 14:59
Росавиация: Расследование ЧП в Шереметьеве займёт 10 дней

Расследование гибели мужчины на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево займёт 10 дней. Как пишет РИА Новости, такие сроки озвучил глава Росавиации Александр Нерадько.

Как напоминает «Свободная пресса», инцидент в столичной авиагавани произошёл накануне. На летном поле погиб 25-летний гражданин Армении, который был депортирован из Испании - транзитом через Москву - на родину. Отмечается, что по пути в российскую столицу он устроил дебош на борту самолёта. А после прохождения транзитной зоны в сопровождении сотрудников полиции он, как показали записи камер видеонаблюдения, спустился к перронному автобусу, но садиться в него не стал. Мужчина поспешил в сторону взлетно-посадочной полосы. Там, по данным следствия, он и погиб от удара об стойку шасси взлетающего самолёта.

Добавим, после ЧП в Шереметьеве лайнер продолжил выполнять рейс, позже приземлившись в аэропорту Афин. Местные авиатехники, осмотревшие судно, обнаружили повреждения фюзеляжа. В связи с этим, было принято решение временно отстранить борт от выполнения полётов, отмечает Ura.ru.

В эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что предполагал подобные повреждения у борта, сбившего человека при взлете.

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