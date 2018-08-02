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Росавиация не подтвердила опасное сближение самолетов над Чёрным морем

2 Августа 2018 в 17:47
Росавиация не подтвердила опасное сближение самолетов над Чёрным морем

Федеральное агентство воздушного транспорта не подтвердило сообщение об опасном сближении российского самолета с неопознанным лайнером в воздушном пространстве Турции над Черным морем. Как уточнили в Росавиации, в кабине пилотов российского Airbus A330 авиакомпании iFly произошло ложное активирование системы предупреждения, передает ТАСС.

Ранее в Государственной корпорации по организации воздушного движения заявили, что российский лайнер и самолет неизвестной принадлежности едва разошлись над Черным морем. Сообщалось, что российские пилоты вовремя набрали высоту. Airbus A330 следовал из Антальи в Москву.

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