Росавиация не подтвердила опасное сближение самолетов над Чёрным морем

Федеральное агентство воздушного транспорта не подтвердило сообщение об опасном сближении российского самолета с неопознанным лайнером в воздушном пространстве Турции над Черным морем. Как уточнили в Росавиации, в кабине пилотов российского Airbus A330 авиакомпании iFly произошло ложное активирование системы предупреждения, передает ТАСС.

Ранее в Государственной корпорации по организации воздушного движения заявили, что российский лайнер и самолет неизвестной принадлежности едва разошлись над Черным морем. Сообщалось, что российские пилоты вовремя набрали высоту. Airbus A330 следовал из Антальи в Москву.