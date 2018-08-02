Неизвестный самолет едва не врезался в российский лайнер над Турцией

Самолёт с российскими туристами едва не столкнулся с другим воздушным судном в воздушном пространстве Турции над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в туристической отрасли.

Лайнер A-330 авиакомпании IFly совершал рейс из Антальи в Москву. В тот момент, когда он подлетел к границе с Российской Федерацией, в кабине пилотов была активирована сигнализация с предупреждением об опасном сближении с другим самолетом, передает «Свободная пресса» .

Экипаж оперативно изменил высоту, и лайнеры сумели разойтись в воздухе. При этом виновник опасной ситуации не был опознан, она также отказывался отвечать на радиозапросы.