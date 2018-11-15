Роналду решил узаконить отношения с испанской моделью

Португальский футболист, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Он решил узаконить свои отношения с девушкой, от которой у него в прошлом году родилась дочь Алана Мартина, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Всего у Роналду четверо детей. Трое ранее были рождены для него суррогатными матерями.

Ранее заслуженный тренер России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев в эфире НСН раскритиковал идею ограничения зарплат молодых футболистов.