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Роман Попов больше не генеральный директор АО «Росгеология»

21 Марта 2019 в 22:38
Роман Попов больше не генеральный директор АО «Росгеология»

21 марта Росимущество на внеочередном общем собрании акционеров АО «Росгеология» досрочно прекратило полномочия генерального директора акционерного общества Романа Попова. Врио гендиректора назначен Сергей Сучков.

Об этом сообщили ряд телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг арестован на 2 месяца решением Домодедовского суда Московской области. Дело в отношении Горринга заведено по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Оно было переквалифицировано из более раннего, по которому Горринг обвинялся в посредничестве при передаче взятки. Причиной отставки экс-служащего стала запись онлайн-игры, в ходе которой Горринг рассказывает о связи с подчиненными, угрожает сексуальным насилием другим игрокам, оскорбляет находящихся с ним в комнате людей, все это сопровождается нецензурной лексикой.

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