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Горринг из «Росгеологии» арестован

9 Марта 2019 в 17:15
Горринг из «Росгеологии» арестован

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг арестован на 2 месяца решением Домодедовского суда Московской области сегодня, 9 марта.

«Избрать в отношении обвиняемого Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая», — цитирует ТАСС постановление судьи Александра Скрипста.

Дело в отношении Горринга заведено по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Оно было переквалифицировано из более раннего, по которому Горринг обвинялся в посредничестве при передаче взятки.

О задержании Горринга стало известно накануне, 8 марта. Задержание произошло в аэропорту Внуково при попытке экс-служащего вылететь в Сочи.

Напомним, причиной отставки экс-служащего стала запись онлайн-игры, в ходе которой Горринг рассказывает о связи с подчиненными, угрожает сексуальным насилием другим игрокам, оскорбляет находящихся с ним в комнате людей, все это сопровождается нецензурной лексикой.

Ранее всемирно известный российский пианист Денис Мацуев объяснил в беседе с НСН, почему выступает категорически против запретов на освещение в СМИ подобных выходок.


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