Рогозин заявил о восстановлении жизнеспособности «Союза»

Руководитель «Роскосмоса» рассказал о сбоях в работе «Союза» и о том, как удалось восстановить российские ракеты в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Рогозин отметил, что были многочисленные успешные старты ракеты «Союз», в том числе с пилотируемыми кораблями. Статистика нештатных ситуаций соответствует надежности ракеты.

«То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но, так или иначе, это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль «Союз-МС» спас экипаж. На том участке, на котором никогда еще спасение не происходило», - сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин напомнил о человеческих потерях, которые имеют место при подобных обстоятельствах в других странах.

Глава госкорпорации сообщил о том, что комиссия, которая расследовала причины сбоя в запуске российской ракеты, выявила их и полностью устранила.

«Введен дополнительный жесточайший контроль», - отметил Рогозин.

Все этапы сборки элементов ракеты теперь проходят под видеоконтролем. По словам Рогозина, «Роскос» провел пять контрольных пусков ракеты, последний – с пилотируемым кораблем.

Жизнеспособность станции восстановлена, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что именно Российская Федерация обеспечивает доставку экипажей на МКС.

Напомним, 11 октября 2018 года при старте ракеты «Союз-ФГ» с Байконура с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла авария. «Союз-ФГ» не смог вывести МКС на орбиту. Находившимся на борту российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту НАСА Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН сообщил, что себестоимость «Союз-2.1а» больше.

