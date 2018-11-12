Из аналога в цифру. Эксперт посчитал глупостью отказ от ракеты «Союз-ФГ»

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН сообщил, что себестоимость «Союз-2.1а» больше.

«Роскосмос» откажется от использования ракеты-носителя «Союз-ФГ» в конце 2019 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, с января 2020 года будут использоваться ракеты-носители «Союз-2.1а» (эксплуатируется с 2006 года). Этот вариант РН будет использоваться в том числе при выводе на орбиту пилотируемого корабля «Союз-МС» с космодрома Байконур.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН посчитал, что с точки зрения коммерческих пусков подобное заявление выглядит глупостью.

«Это заявление “Роскосмоса” не по существу. Может быть, у “Роскосмоса” больше нет информационных поводов. Если мы вообще говорим о коммерческом рынке, при смене одной ракеты на другую надо говорить о её себестоимости, какую цену на запуск мы предлагаем. Если мы более дешёвую ракету заменяем на более дорогую, а, по моим данным, “Союз-2.1а” – ракета более дорогая, чем “Союз-ФГ”, то конкурентоспособность падает. Всё-таки рынок запуска – это о цене запуска, а не о том, какой возраст ракет. Если вы меняете более дешёвую ракету на дорогую, то это с точки зрения рынка выглядит глупостью», - отметил в эфире НСН эксперт.

В то же время, как подчеркнул Андрей Ионин, «Союз-2.1а» позволяет вывести на орбиту большую массу.

«Ракета отличается системой управления. На “Союзе-ФГ” система управления аналоговая, там используются не только российские, но ещё и, по-моему, украинские комплектующие. Ракеты серии “Союз-2” – это ракеты полностью на цифровой системе управления, там полностью российские комплектующие. Плюс там более мощные двигатели, которые позволяют выводить корабль с большей массой, хотя для пилотируемого корабля это неактуально, потому что его масса одинакова. Для коммерческих нагрузок это может сыграть свою роль», - пояснил собеседник НСН.

При этом система аварийного спасения экипажа при запуске пилотируемых кораблей будет использоваться старая, предположил Андрей Ионин.

«Что касается пилотируемых запусков, то тут важно, насколько эта ракета проста и насколько медленно развиваются аварии. Яркий пример очень совершенной на тот момент ракеты, где авария развивается мгновенно, – это “Челленджер”. Системы спасения были, но они не успели отработать, потому что аварийная ситуация развивалась быстро (космический корабль взорвался в 1986 году, все семеро членов экипажа погибли – примечание НСН). В пилотируемой космонавтике важен не возраст ракеты, а то, спасает ли она людей в случае нештатных или аварийных ситуаций. Насколько я понимаю, система спасения [в “Союзе-2.1а”] будет та же», - заключил в эфире НСН Ионин.

Напомним, 11 октября во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. В результате космонавтам, которые направлялись к МКС, пришлось экстренно возвращаться на Землю. В результате они остались живы. Расследование показало, что ЧП возникло из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней.