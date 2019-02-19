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Рогозин: Туристам предложат полет на МКС и по маршруту Гагарина

19 Февраля 2019 в 11:55
Рогозин: Туристам предложат полет на МКС и по маршруту Гагарина

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что космические туристы смогут отправиться во внеземное путешествие по короткому «гагаринскому» маршруту. Это, по его словам, позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть планету из космоса. Об этом Рогозин написал в своём Twitter, передает «Свободная пресса».

«Роскосмос» подписал с американской компанией Space Adventures контракт на полет двух космических туристов к МКС до конца 2021 года. 

Рогозин отметил, что это первый контракт на полет космонавтов-любителей к МКС более чем за 20 лет, сообщает RT

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил в эфире НСН, что «Союз» удалось так быстро восстановить лишь благодаря «советскому» заделу в ракетостроении.

 

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