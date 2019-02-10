«Роскосмос» быстро восстановил «Союз» лишь благодаря «советской» школе

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского заявил о системных проблемах в космической отрасли

Руководитель «Роскосмоса» рассказал о сбоях в работе «Союза» и о том, как удалось восстановить российские ракеты в телеэфире канала «Россия 1». Дмитрий Рогозин утверждает, что после пяти контрольных пусков ракеты «Роскосмос» восстановил жизнеспособность пилотируемого корабля "Союз".

А вот член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил в эфире НСН, что «Союз» удалось так быстро восстановить лишь благодаря "советскому" заделу в ракетостроении.

«Авария, которая произошла осенью, показала, что полеты на ракете «Союз» по-прежнему безопасны – космонавты остаются живы. Спасибо нашим «дедушкам» - Сергею Павловичу Королеву и его команде, которые много лет назад предусмотрели надежные технические решения, которые позволили даже в случае аварийной ситуации космонавтам выжить», - заявил НСН Ионин.

Академик обратил внимание на то, что большинство «космических» аварий «Роскосмоса» связана с квалификацией его сотрудников.

«Все аварии последних 20 лет происходят в основном из-за человеческого фактора: кто-то ошибся, кто-то нарушил инструкцию, кто-то не так сделал, кто-то молотком не там постучал, кто-то не проконтролировал. Проблемы не в технике, проблемы в людях. Проблема квалификации и мотивации людей выходит за рамки космической отрасли и касается всех высокотехнологичных отраслей в стране. Они начались в 90-е годы, когда резко ухудшилось отношение к рабочим и инженерам. Как говорят бизнесмены, человеческие капитал настолько истончился, что ЧП могут повторяться», - считает собеседник НСН.

По мнению Ионина, «Роскосмосу» необходимо менять кадровую политику:

«Главная задача «Роскосмоса» не в реализации лунных проектов, а в наращивании человеческого капитала, повышении мотивации сотрудников космической отрасли, что не идентично повышению контроля и росту персональной ответственности. «Роскосмосу» пора признать наличие системных проблем, которые не устраняются за полгода, и решать их. Исправлять придется долго, потому что люди меняются медленно».

Напомним, что накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что окончена сборка первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союза-5» окончена. По его словам, по мощности ему нет равных в мире. Двигатель был собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и в данный момент готовится к испытаниям.