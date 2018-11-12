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Рогозин сообщил об отказе от ракеты-носителя «Союз-ФГ» до конца 2019 года

12 Ноября 2018 в 10:33
Рогозин сообщил об отказе от ракеты-носителя «Союз-ФГ» до конца 2019 года

Россия вскоре откажется от ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. Он написал, что эксплуатация «Союза-ФГ» прекратится в конце 2019 года, пишет «Свободная пресса». Эта ракета-носитель будет заменена ракетой-носителем «Союз-2.1.а».

«С января 2020 г. „Союз МС“ будет летать на РН „Союз-2.1.а“», — сообщил Рогозин.

Решение было принято после аварии 11 октября, которая произошла при старте ракеты «Союз-ФГ» с Байконура с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Находившимся на борту российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту НАСА Нику Хейгу удалось спастись. В капсуле они аварийно приземлились в Казахстане, сообщает Ura.ru.

Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» отказаться от страхования запусков.

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