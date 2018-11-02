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Рогозин рассказал о земном происхождении «дырки» в корабле «Союз»

2 Ноября 2018 в 17:08
Рогозин рассказал о земном происхождении «дырки» в корабле «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» могло появиться на  Байконуре. По его словам, эту версию удастся подтвердить при обнаружении герметика на внешней стороне корабля, сообщает РИА Новости. Это будет говорить о земной версии появления «дырки».

«Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также отверг версию о том, что брешь могла появиться на Московском заводе.

Между тем, «Роскосмос» нашел страховщиков для предстоящего после аварии запуска ракеты-носителя «Союз», пишет РБК. На данный момент это СОГАЗ и «Ингосстрах». Страховка обойдется госкорпорации на 23 млн дороже запланированного, пишет «Русская планета».

Действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин в эфире НСН рассказал, когда появится окончательный вариант лунной программы РФ.
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