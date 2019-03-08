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Рогозин не стал спорить с похвалившим российское ракетостроение Маском

8 Марта 2019 в 10:30
Рогозин не стал спорить с похвалившим российское ракетостроение Маском

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил высокую характеристику российского ракетостроения, которую дал основатель космической компании SpaceX Илон Маск, сообщает пишет РИА Новости.

«Ну здесь с Илоном не поспоришь», — сделал Рогозин запись в Twitter в пятницу, 8 марта.

Илон Маск написал ранее в своем микроблоге о том, что Россия обладает «первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают». Особое внимание Маск уделил ракете-носителю «Ангара».

Основатель компании SpaceX не упустил возможности также сравнить характеристики американского аппарата Crew Dragon и российского «Союза». В ссылке к твиту идет речь о том, что Маск создал «корабль будущего», отмечают Известия.

Минобороны России планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года. Об этом стало известно на днях, 4 марта.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН объяснил, почему РФ откажется от украинских систем управления в ракетах «Союз».

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