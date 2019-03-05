Россия давно хотела отказаться от украинских технологий в космосе

ФОТО: «Союз-ФГ» // Сайт Роскосмоса

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского объяснил НСН, почему РФ откажется от украинских систем управления в ракетах «Союз».

Изготовлена последняя ракета-носитель «Союз-ФГ», использующая систему управления украинского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Отмечается, что осталось запустить три ракеты аналогичной модификации, после чего эксплуатация «Союза-ФГ» будет прекращена. В дальнейшем Россия осуществит запуски с помощью ракет «Союз-2», оснащённых российской системой управления.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, что процесс перехода на отечественные системы управления начался ещё в 90-е годы, в том числе, и из-за потенциальной ненадёжности партнёров.

«На самом деле процесс глубокой модернизации “Союза” начался ещё в 90-х годах. Он шёл поэтапно, сейчас мы наблюдаем его завершение. Главной целью этого была, в первую очередь, замена устаревших технологий на современные. Вторая цель была увеличить заводимую массу. Это, в первую очередь, было необходимо для запуска в рамках пилотируемых программ — космических кораблей “Союз”, грузовиков “Прогресс”. Поэтому модернизировались двигатели, заменялись на более мощные. И когда это обсуждалось в 90-х годах, было понимание, что надо избавляться в этом вопросе от международной кооперации. Потому что тогда уже понимали, что тут могут возникнуть проблемы, и Россия должна быть независима от партнёров, даже тех, которые сейчас кажутся лояльными и долгосрочными», — рассказал Ионин.

При этом, по мнению собеседника НСН, международная кооперация в ракетно-космической отрасли необходима, так как даёт большие успехи.

«А, на мой взгляд в целом, конечно, международная кооперация полезна для развития космонавтики, что мы видим на примере МКС. Я надеюсь, в будущих программах освоения Луны, она будет. Я считаю, что без международной кооперации они вообще невозможны. С Украиной мы имеем, к сожалению, то, что имеем», — заключил Ионин.

По его словам, ракеты «Союз-ФГ» оставались до сих пор лишь потому, что процесс запуска новой ракеты осложнён техническими моментами, связанными с безопасностью.

«“Союз-ФГ” остался только потому, что он используется в рамках пилотируемой программы. Потому что сертификация под новые ракеты для пилотируемых пусков — это непростая задача. Надо подтвердить надёжность, все возможности по спасению экипажа. Маск, например, сейчас проходит тот же самый этап. Он довольно сложный. Здесь нужны более жёсткие требования», — добавил эксперт.

Напомним, системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ» разрабатывали и производили НТ СКБ «Полисвит» и ГНПП «Объединение Коммунар». Оба предприятия находятся в Харькове. Систему управления новой ракеты «Союз-2» будет создавать Научно-производственное объединение автоматики имени Семихатова в Екатеринбурге.