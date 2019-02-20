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Родители в Приморье окунули в унитаз школьного хулигана

20 Февраля 2019 в 13:11
Родители в Приморье окунули в унитаз школьного хулигана

Прокуратура в Приморье начала проверку по факту инцидента в одной из школ города Большой Камень, где родители самостоятельно проучили хулигана. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Группа родителей, устав от выходок пятиклассника, решила самостоятельно наказать его. До этого они жаловались на подростка в полицию и администрацию школы. Однако никаких мер принято не было. Хулиган продолжал портить вещи одноклассников, приходить в школу с ножом и драться, передает RT.

Одной из его одноклассниц после того, как буйный подросток ударил ее в живот, предстоит операция, пишет «Свободная пресса».

В результате родители поймали пятиклассника и окунули его в унитаз в школьном туалете, сообщает Ura.ru. Все происходило в присутствии некоторых жертв хулигана.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности, мясник с 30-летним стажем Борис Рябинкин в эфире НСН рассказал, что попало в суп в школьной столовой в Курганской области.

 

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