Родители школы «Горки» отказываются водить своих детей в другие учебные заведения

Вокруг школы «Горки» в Московской области разразился скандал. Здание закрывают на ремонт, а детей переводят в другие учебные заведения. Родители устраивают акции протеста, недовольные такой ситуацией.

На пресс-конференции НСН один из родителей, чей ребенок учится в школе в «Горках» Сергей Дружко рассказал, почему детям неудобно добираться до других школ.

«Мы не так давно стали учиться в этой школе, у нас без проблем приняли документы, 1 сентября и не было речи, что школа закрывается. Однако после 1-й четверти нам сообщили, что школа закрывается на ремонт. Детям предложили учиться в других школах, но меня такой вариант не устраивает. Сейчас ребенку добираться пешком по безопасной дороге минут 10-15. А в одно предложенное учебное заведение нужно добираться около часа, в том числе, и 15 минут пешком. Ладно, нашему сыну 12 лет, а первоклашкам как идти, тем более в лютый мороз, который скоро нам обещают», - рассказал свою историю Дружко.

Несколько дней назад министр просвещения РФ Ольга Васильева пообещала, что школу не закроют, ее отремонтируют.