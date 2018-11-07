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8.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная закрытию старейшей в России школы "Горки"8.11.2018 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Скандал вокруг школы «Горки»: Ремонт или уничтожение?"
В Подмосковье разгорелся конфликт вокруг старейшей в России школы "Горки", которая находится в Ленинском районе недалеко от аэропорта Домодедово. Не смотря на заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой, что школа закрыта на ремонт и переоборудование, родители и учителя уверены, что школу уже не откроют. Протестующие уверены, что именно 16 га ценной подмосковной земли, которую занимает эта школа, стали причиной её закрытия. Школу закрыли 29 октября и, по информации родителей, двери в неё сразу были заварены. Ранее, в этой же школе, 1 сентября, Роспотребнадзором были выявлены нарушения, однако, не смотря на них, в школе всё равно начался учебный год. Родители также сообщили, что собираются обращаться в Юнеско, под охраной которого находится музейный комплекс на территории школы.
В ходе пресс-конференции, родители учащихся и преподаватели школы «Горки» расскажут о том, что именно пытаются скрыть власти о закрытом учреждении.Участники пресс-конференции:
- Учащиеся школы «Горки» в сопровождении родителей;
- Педагоги школы «Горки».
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
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