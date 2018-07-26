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РФС утвердил Черчесова главным тренером сборной страны

26 Июля 2018 в 12:36
РФС утвердил Черчесова главным тренером сборной страны

Итоги выступления сборной России на чемпионате мира подводят сегодня на исполкоме Российского футбольного союза.

РФС утвердил Станислава Черчесова, который впервые в истории современного футбола вывел команду на мировых первенствах в плей-офф, в должности главного тренера. Контракт, как пишет РЕН-ТВ, заключен по схеме «2+2».

Как сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев, выступление национальной команды было признано успешным.

Ранее НСН писала, что полузащитник сборной Александр Головин подписал 5-летний контракт с клубом «Монако».

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