Александр Головин переходит в «Монако»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин ближайшие пять лет проведет в «Монако». О трансфере 21-летнего футболиста сообщил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

В интервью «СЭ» он отметил, что до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот переход. Добавим, на Головина, помимо «Монако», претендовали также английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Но туринский клуб совершил один из самых громких трансферов в истории, заполучив в свои ряды Криштиану Роналду, напоминают argumenti.ru

Васильев добавил, что у Головина большое будущее, и он будет играть в любом из ведущих клубов мира. «Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако», - отметил вице-президент клуба.