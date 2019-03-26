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РФС расследует домогательства тренера к футболисткам ЦСКА

26 Марта 2019 в 19:20
РФС расследует домогательства тренера к футболисткам ЦСКА

Российский футбольный союз намерен организовать собственное расследование в связи с обвинениями в возможных домогательствах со стороны тренера в женской футбольной команде СКА-УОР, входящей в структуру ЦСКА. Об этом сообщает Телеканал «360».

Ранее стало известно, что две 19-летние футболистки команды из Училища олимпийского резерва в Звенигороде обвинили в харассменте 69-летнего Станислава Адылова - заместителя директора по спорту и старшего тренера футбольного отделения Училища, а также его сына Михаила - тренера по футболу и наставника СКА-УОР. 

Об этом написала «Комсомольская правда». Футболистки рассказали в подробностях, как Адыловы вынуждали их вступить в интимную связь.

При этом Адылов-младший утверждает, что не домогался юных спортсменок. О реакции его отца на обвинения пока неизвестно.

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