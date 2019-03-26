РФС расследует домогательства тренера к футболисткам ЦСКА

Российский футбольный союз намерен организовать собственное расследование в связи с обвинениями в возможных домогательствах со стороны тренера в женской футбольной команде СКА-УОР, входящей в структуру ЦСКА. Об этом сообщает Телеканал «360» .

Ранее стало известно, что две 19-летние футболистки команды из Училища олимпийского резерва в Звенигороде обвинили в харассменте 69-летнего Станислава Адылова - заместителя директора по спорту и старшего тренера футбольного отделения Училища, а также его сына Михаила - тренера по футболу и наставника СКА-УОР.

Об этом написала «Комсомольская правда». Футболистки рассказали в подробностях, как Адыловы вынуждали их вступить в интимную связь.

При этом Адылов-младший утверждает, что не домогался юных спортсменок. О реакции его отца на обвинения пока неизвестно.