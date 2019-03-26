Последняя капля гениталий. Футболистки ЦСКА обвинили в харассменте тренера с сыном

Футболистки команды СКА-УОР, которая входит в структуру женского футбольного клуба ЦСКА, обвинили тренера и члена женского футбольного комитета России в сексуальных домогательствах. Как сообщает сайт KP.RU , претензии выдвинуты в адрес представителей известной династии Адыловых - заслуженных наставников в женском футболе России.

Неприглядные факты вскрылись в ходе беседы юных футболисток с заместителем директора по воспитательной работе Училища олимпийского резерва в Звенигороде. Две 19-летние девушки из команды рассказали, что много раз подвергались домогательствам со стороны старшего и младшего Адыловых, а также получали интимные фото гениталий от Михаила Адылова через мессенджер.

По словам спортсменок, домогательства продолжались на протяжении двух лет. Адыловы принуждали девушек вступить в интимную связь, а также делали слишком откровенный массаж.

Разбирательство открыто в отношении 69-летнего Станислава Адылова -заместителя директора по спорту и старшего тренера футбольного отделения Училища олимпийского резерва, а также его сына Михаила - тренера по футболу и наставника женской команды СКА-УОР.

Причём, по данным источников «КП», о домогательствах к воспитанницам было известно и предыдущему руководству, однако оно предпочитало не выносиь сор из избы.