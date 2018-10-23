РФС поможет пострадавшим в Риме болельщикам

Российский футбольный союз готов оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА , передает «Интерфакс».

На данный момент известно о 30 болельщиках московского клуба, которые пострадали в результате ЧП с эскалатором на римской метростанции «Реппублика». Они получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в местных медицинские учреждения.

ПФК ЦСКА предложил всем пострадавшим обратиться за помощью в официальный клуб болельщиков по телефону 8 (495) 540-38-88 и электронной почте fanclub@pfc-cska.com.

Как ранее сообщала НСН, посольство РФ в Италии открыло «горячую линию» +393802652769.