Посольство РФ в Италии открыло «горячую линию» после инцидента в римском метро

Посольство РФ в Итальянской республике и Сан-Марино открыло «горячую линию» после инцидента в римском метро, где пострадали болельщики ЦСКА.

«Раненые доставляются в госпиталь «Умберто I» и ортопедический центр «Остиенсе». Открыта горячая линия посольства по номеру: +393802652769», - говорится в сообщении диппредставительства. Также за оперативной информацией можно следить на сайте посольства России в Италии по адресу roma.mid.ru и в твиттере twitter.com/rusembitaly. Посольство Российской Федерации в Италии расположено по адресу: Рим, ул. Гаета 5 (Via Gaeta 5).

Как сообщает «Интерфакс», до 30 возросло число болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, пострадавших в результате аварии эскалатора в римском метро.

Как ранее сообщала НСН, Неполадки эскалатора произошли на метростанции «Репубблика» около 19:00 по местному времени (20:00 по московскому времени).