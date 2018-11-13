Резиденты столичных технопарков получат дополнительные льготы

Резиденты технопарков получат дополнительные льготы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Во время посещения технопарка «Прецизионные радиолазерные системы», созданного на базе АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», градоначальник отметил, что город совместно с «Роскосмосом» создает мощнейший космический центр. Первый технопарк был создан на базе корпусов этого предприятия.

Собянин также сообщил, что в ближайшее время власти Москвы примут решение о возможности предоставления резидентам компенсации затрат на лизинг оборудования. Компенсация затрат на лизинг импортного оборудования составит 15-25% от уплаченных платежей. При приобретении отечественного оборудования размер компенсации будет увеличен до 35%.

Решение о присвоении НПК «СПП» правительство Москвы приняло статус технопарка 6 ноября 2018 года.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН прокомментировал конфликт с водителя такси с пассажиркой, произошедший в центре Москвы.