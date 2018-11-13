Профсоюз таксистов готов защитить едва не ослепившего пассажирку водителя

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В эфире НСН глава Профсоюза Вячеслав Смирнов рассказал, что случаи нападения водителей на пассажиров в целях самообороны носят единичный характер.

В центре Москвы в ходе конфликта с пассажиркой водитель такси распылил женщине в лицо газовый баллончик. Пострадавшая получила химический ожог роговицы, обстоятельства инцидента выясняют в ходе доследственной проверки, сообщает ТАСС.



Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил, что водителю окажут помощь, если он обратится в организацию, но предварительно нужно выяснить все обстоятельства инцидента в столичном такси.

«Нужно узнать, выяснить, кто нападал, чтобы действия сотрудников [правоохранительных] органов закончились», - сказал глава Профсоюза. – Пока мы ничем помочь водителю не можем, он не состоит в профсоюзе, не числится у нас. В большинстве случаев водители не хотят вступать в общественную организацию, а мы на добровольных началах только работаем. Но если бы он обратился, я думаю, что, конечно [помогли бы]».

По словам Вячеслава Смирнова, случаи нападения таксистов на клиентов носят единичный характер. «Невменяемых водителей проверять и контролировать невозможно. Обезопасить себя водитель и пассажир могут, если взять американский опыт, чтобы бронировать стенку между водителем и пассажирским сидением», - предложил Вячеслав Смирнов.

Ранее в Мосгордуме столичных таксистов при приеме на работу предложили оправлять на курсы по географии Москвы, психологии и особенностям вождения по городу. Кроме того, московским водителям предложили запретить работать с правами иностранных государств. В эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин отметил, что реализовать инициативу только в Москве, как минимум, странно, и без иностранных водителей может возникнуть дефицит кадров.