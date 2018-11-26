Рестораны в московских аэропортах снизили цены

Популярные сети питания, расположенные на территории московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, снизили цены. Мера была принята по рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает «Русская планета».

По словам замруководителя ФАС Дмитрия Стрельникова, после проверок службы были возбуждены несколько административных дел по факту завышения цен на меню в воздушных гаванях. Аэропорты обвинили в картельном сговоре. Проверки были проведены после жалоб пассажиров. Выяснилось, что рестораторы завышали цены в два-три раза.

Ранее бывший министр путей сообщения России Анатолий Зайцев в эфире НСН рассказал, почему цены на модернизованные плацкартные вагоны будут такими же, как в старых плацкартах.

