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Ресторан Роберта Де Ниро эвакуировали

25 Октября 2018 в 14:07
Ресторан Роберта Де Ниро эвакуировали

В Нью-Йорке эвакуировали ресторан Роберта Де Ниро из-за угрозы взрыва. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изучают подозрительную посылку, которая пришла по почте в заведение, сообщает RT.

Напомним, 24 октября СМИ сообщили о сразу нескольких посылках с бомбами, которые были направлены экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме, в Белый дом, офис телеканала CNN, сообщает Ura.ru.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН связал инцидент с разгаром избирательной кампании.

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