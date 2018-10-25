Ресторан Роберта Де Ниро эвакуировали

В Нью-Йорке эвакуировали ресторан Роберта Де Ниро из-за угрозы взрыва. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изучают подозрительную посылку, которая пришла по почте в заведение, сообщает RT.

Напомним, 24 октября СМИ сообщили о сразу нескольких посылках с бомбами, которые были направлены экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме, в Белый дом, офис телеканала CNN, сообщает Ura.ru .

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН связал инцидент с разгаром избирательной кампании.