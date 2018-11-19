Решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа

Владимир Путин предложил обсудить шаги России в связи с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам президента, такое решение Вашингтона не может остаться и не останется без ответа Москвы, сообщает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что президент США Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключён ещё в 19987 году. Такое решение американский лидер объяснил несоблюдением соглашения со стороны Москвы. В то же время Трамп уточнил, что в Договор нужно включить ещё и Китай.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.