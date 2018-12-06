Репетиция «Оскара»: В США назвали номинантов на «Золотой глобус»

Организаторы премии «Золотой глобус», которая ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы, объявили номинантов на престижную награду. Как пишет РИА Новости, торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

В частности, за звание «Лучший драматический фильм» будут бороться такие ленты, как «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Черная пантера», «Черный клановец» и «Если бы Бил-стрит могла заговорить».

Что касается номинантов в категории «лучший актёр», то там конкурировать будут Брэдли Купер, Рами Малек, Уиллем Дефо, Джон Дэвид Вашингтон и Лукас Хеджес.

За звание лучшей актрисы поспорят Гленн Клоуз, Леди Гага, Николь Кидман, Мелисса Маккарти и Розамунд Пайк.

Между тем, в этом году ни одна российская картина не смогла попасть в категорию «лучший фильм на иностранном языке» и побороться за «Золотой глобус». В прошлом в этой номинации была представлена лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Однако фильм остался без наград.

Добавим, 76-ая церемония «Золотой глобус» состоится 6 января. Премия учреждена и вручается ежегодно Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.Добавим, фильму российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не удалось завоевать и «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Награда досталась картине «Фантастическая женщина» о жизни трансгендера.

В эфире НСН президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов отметил, что тема трангендеров, в отличие от семейных отношений, которым посвящена «Нелюбовь», в Голливуде сейчас особенно популярна.