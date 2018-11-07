Ректора МДА не пустили на Украину

Украинские пограничники не разрешили ректору Московской духовной академии (МДА) архиепископу Амвросию въехать на территорию страны, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

«Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее НСН сообщала, Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и ее духовенству нет нужды находиться на Украине. Он призвал священнослужителей РПЦ уехать в Россию. Порошенко также высказал недовольство тем, что на недавнем заседании Совета безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина обсуждался вопрос о положении Украинской православной церкви в свете попыток Константинополя предоставить Украине право автокефалии.