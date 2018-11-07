Порошенко гонит священников РПЦ с Украины

Русской православной церкви и ее духовенству нет нужды находиться на Украине, им там «нечего делать». С таким заявлением выступил президент республики Петр Порошенко. Он призвал священнослужителей РПЦ уехать в Россию, передает Ura.ru .

Порошенко также высказал недовольство тем, что на недавнем заседании Совета безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина обсуждался вопрос о положении Украинской православной церкви в свете попыток Константинополя предоставить Украине право автокефалии.

Ранее Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве. Президент Украины рассчитывает, что это позволит завершить процесс предоставления автокефалии. Священник Русской православной церкви Никон Белавенец в эфире НСН не исключил, что этот день может войти в историю, как дата окончательного раскола православной церкви.