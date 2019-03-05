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Рекордный урожай пшеницы ожидается в России

5 Марта 2019 в 21:31
Рекордный урожай пшеницы ожидается в России

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ожидает, что урожай пшеницы в этом календарном году вырастет как минимум на 4% по сравнению с прошлым годом до 75-78 млн тонн.

«При благоприятных условиях прогноз может быть увеличен до 80 млн тонн», - сказал министр.

Общий урожай зерна в нынешнем году, как ожидается, увеличится на 5% до 118 млн тонн, сообщает «Синьхуа».

Шведские СМИ назвали самой быстрорастущей отраслью в России сельское хозяйство. В частности, издание «Lantbrukets Affärstidning» отметило, что Российская Федерация является крупнейшим поставщиком пшеницы, находится на втором месте по производству зерновых и семян подсолнечника, а также входит в тройку лидеров по производству молока и картофеля. При этом, подчеркнули аналитики, продуктов сельского хозяйства Россия продаёт больше, чем оружия.

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