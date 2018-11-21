Региональные независимые АЗС рассказали, как их выживают с топливного рынка

Директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин констатировал катастрофическую ситуацию на розничном топливном рынке. По его словам, работа большинства независимых АЗС бессмысленна. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в НСН, которая прошла 21 ноября.

«Я представляю Самарскую область. Ситуация на розничном рынке катастрофическая. Мы последние 8 месяцев находимся на грани выживания и держимся за счёт тех запасов, которые были наработаны ранее. На сегодняшний день в Самарской области закрылась одна из значительных сетей, у которой было 16 АЗС. Такое же настроение у большинства независимых не от того, что мы хотим диктовать условия, а от того, что работа бессмысленна», - отметил совладелец АЗС.

По словам Олега Бузина, независимые автозаправки попросту хотят выжить с рынка.

«Минимальная наценка – это просто порог выживаемости – 3 рубля. Что касается дизеля, мы сегодня работаем -3 рубля, что касается бензина +2,60 рубля, +2,40 и +2,50. Мы просто вымываем денежные средства. У нас, в основном, представлен базис «Роснефть». Что касается дизельного топлива, цена есть, топлива нет. Цена зафиксирована конкретно Кряжской нефтебазой 50 784 рубля за тонну, но физически его нет. Единственная альтернатива – биржа. До ухода «Роснефти» цена по логистике, которая проходила в Самарской области (это базис Уфа), составляла примерно 27 400 за тонну плюс ж/д тариф. Получаем 49 рублей за литр. Это оптовая цена. «Роснефть» на заправке стоит 44 рубля. То есть наша оптовая цена +5 рублей. Как мы можем жить и конкурировать? Нас просто выживают. Это по всей России такая ситуация», - заключил в эфире НСН Бузин.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов во время пресс-конференции в НСН заявил, что независимые АЗС готовы торговать бензином по стоимости 30 рублей за литр. Однако, как уточнил Баженов, это возможно только в том случае, если будет обеспечена маржинальность более 3 рублей за литр.