Независимые АЗС заявили о готовности продавать бензин по 30 рублей за литр

В Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что готовы продавать бензин по любой цене.

Независимые АЗС продают цены на бензин по той стоимости, которые им установили. Об этом рассказал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. По его словам, этот сектор готов продавать бензин по любой цене.

«Заправки, которые сегодня непосредственно обеспечивают большое количество отдалённых регионов, которые выполняют важную функцию с точки зрения инфраструктуры, топливного энергоснабжения нашей страны, вынуждены плясать от того, что было принято в рамках кабинетных разговоров. Независимый сектор на эти обсуждения приглашён не был. Получили убыток. Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трёх рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», - заявил Баженов.

Стоит отметить, что ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые АЗС в сговорах, которые и приводят к росту цен. Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов во время пресс-конференции НСН заявил, что к топливному кризису в России привели две причины: экономическая и налоговая политика, а также монополия рынка.